Топполітик Німеччини: Європа не зможе покрити допомогу Україні з боку США

Нуріпур заявив, що Німеччина та Європейський союз не зможуть змиритися із припиненням американської допомоги Україні

Омід Нуріпур (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Лідер Партії зелених Німеччини Омід Нуріпур заявив, що його країна та Європа не зможуть покрити допомогу США Україні в разі її припинення. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькій агенції друку, цитує його N-TV.

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За його словами, США відіграють центральну роль у підтримці України з боку Заходу.

"Німеччина та ЄС не зможуть змиритися зі втратою американської підтримки. Просто компенсувати те, чого американці досі досягли, навряд чи можливо і в матеріальному, і в грошовому плані", — сказав Нуріпур.

Водночас він зазначив, що в разі припинення допомоги з боку США Європі доведеться посилити підтримку України.

Конгресу США так і не вдалося досягти угоди про надання додаткового фінансування військової допомоги для України до кінця року.

Тепер у Байдена сподіваються, що Конгрес схвалить допомогу Україні на початку січня 2024 року.

США оголосили про військову допомогу Україні ще на $250 млн. Останній пакет цього року.

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