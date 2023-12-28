Топ-политик Германии: Европа не сможет покрыть помощь Украине со стороны США

Нурипур заявил, что Германия и Европейский союз не смогут смириться с прекращением американской помощи Украине

Омид Нурипур (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Лидер Партии зеленых Германии Омид Нурипур заявил, что его страна и Европа не смогут покрыть помощь США Украине в случае ее прекращения. Об этом он сообщил в интервью немецкому агентству печати, цитирует его N-TV.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, США играют центральную роль в поддержке Украины со стороны Запада.

"Германия и ЕС не смогут смириться с потерей американской поддержки. Просто компенсировать то, чего американцы до сих пор добились, вряд ли возможно и в материальном, и в денежном плане", — сказал Нурипур.

В то же время он отметил, что в случае прекращения помощи со стороны США Европе придется усилить поддержку Украины.

Конгрессу США так и не удалось достичь соглашения о выделении дополнительного финансирования военной помощи для Украины до конца года.

Теперь у Байдена надеются, что Конгресс одобрит помощь Украине в начале января 2024-го.

США объявили о военной помощи Украине еще на $250 млн. Последний пакет в этом году.

Читайте также: Как спасти помощь Запада в 2024 году. Спросили топ-аналитиков США, Британии, Германии и Польши