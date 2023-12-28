Топ-политик Германии: Европа не сможет покрыть помощь Украине со стороны США
Лидер Партии зеленых Германии Омид Нурипур заявил, что его страна и Европа не смогут покрыть помощь США Украине в случае ее прекращения. Об этом он сообщил в интервью немецкому агентству печати, цитирует его N-TV.
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По его словам, США играют центральную роль в поддержке Украины со стороны Запада.
"Германия и ЕС не смогут смириться с потерей американской поддержки. Просто компенсировать то, чего американцы до сих пор добились, вряд ли возможно и в материальном, и в денежном плане", — сказал Нурипур.
В то же время он отметил, что в случае прекращения помощи со стороны США Европе придется усилить поддержку Украины.
- Конгрессу США так и не удалось достичь соглашения о выделении дополнительного финансирования военной помощи для Украины до конца года.
- Теперь у Байдена надеются, что Конгресс одобрит помощь Украине в начале января 2024-го.
- США объявили о военной помощи Украине еще на $250 млн. Последний пакет в этом году.
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