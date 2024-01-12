Сунак вважає, що на саміті НАТО торік зробили "замало" для України. Каже: Треба рішучіше

Ріші Сунак у Раді (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив у Верховній Раді, що у питанні вступу України до НАТО необхідні "більш рішучі дії".

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Він вважає, що на торішньому саміті Альянсу хоч і відбулися важливі кроки щодо північноатлантичної інтеграції України, але їх було "замало".

Сунак хоче, щоб на саміті НАТО у Вашингтоні західні союзники вжили "більш рішучих заходів" щодо вступу України до Альянсу.

"Я вважаю, що законне місце України в НАТО. Але справа не лише в тому, яку користь НАТО принесе Україні. Йдеться також про те, яку користь Україна принесе НАТО. Ваше розуміння сучасної війни приходить не з підручника, а з поля бою, ваші Збройні Сили є досвідченими, інноваційними та хоробрими. Україна належить до НАТО, і НАТО буде сильнішим з вами", – висловився британський прем'єр.

Очікується, що вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Президент Зеленський днями заявив, що очікує від саміту Альянсу політичних та оборонних рішень. Серед оборонних – посилення української ППО "конкретними системами з конкретними ракетами", а серед політичних - отримати конкретний хоча б один крок назустріч НАТО.

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