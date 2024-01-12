Сунак считает, что на саммите НАТО сделали "мало" для Украины. Говорит: Надо решительнее

Риши Сунак в Раде (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил в Верховной Раде, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы "более решительные действия".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он считает, что на прошлогоднем саммите Альянса хоть и состоялись важные шаги по североатлантической интеграции Украины, но их было "мало".

Сунак хочет, чтобы на саммите НАТО в Вашингтоне западные союзники приняли "более решительные меры" по вступлению Украины в Альянс.

"Я считаю, что законное место Украины в НАТО. Но дело не только в том, какую пользу НАТО принесет Украине. Речь идет о том, какую пользу Украина принесет НАТО. Ваше понимание современной войны приходит не из учебника, а с поля боя, ваши Вооруженные Силы опытные, инновационные и храбрые. Украина относится к НАТО, и НАТО будет сильнее с вами", – высказался британский премьер.

Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.

Президент Зеленский на днях заявил, что ожидает от саммита Альянса политических и оборонных решений. Среди оборонных – усиление украинского ПВО "конкретными системами с конкретными ракетами", а среди политических – получить конкретный хотя бы один шаг навстречу НАТО.

Читайте также: Британия поможет Украине стать "контрибутором" безопасности в Черном и Азовском морях