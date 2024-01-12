Британія допоможе Україні стати "контрибутором" безпеки у Чорному та Азовському морях

ВМС ЗСУ (Илюстративне фото)

Велика Британія очолить коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України. Про це йдеться у тексті безпекової угоди між Лондоном та Києвом, яку сьогодні підписали президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Ріші Сунак.

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Зазначається, що коаліція морської безпеки має на меті підтримати Україну, "щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі".

"У майбутньому це допоможе Україні стримувати та протидіяти загрозам, відновлювати економічну діяльність і просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері", – йдеться у тексті угоди.

LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичне співробітництво тощо.

Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

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