Британія допоможе Україні стати "контрибутором" безпеки у Чорному та Азовському морях
Велика Британія очолить коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України. Про це йдеться у тексті безпекової угоди між Лондоном та Києвом, яку сьогодні підписали президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Ріші Сунак.
Зазначається, що коаліція морської безпеки має на меті підтримати Україну, "щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі".
"У майбутньому це допоможе Україні стримувати та протидіяти загрозам, відновлювати економічну діяльність і просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері", – йдеться у тексті угоди.
LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичне співробітництво тощо.
- Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.
- Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.
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