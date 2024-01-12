Британия поможет Украине стать "контрибутором" безопасности в Черном и Азовском морях

ВМС ВСУ (Иллюстративное фото)

Великобритания возглавит коалицию способностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины. Об этом говорится в тексте договора безопасности между Лондоном и Киевом, который сегодня подписали президент Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак.

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Отмечается, что коалиция морской безопасности имеет целью поддержать Украину, "чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и дальше".

"В будущем это поможет Украине сдерживать и противодействовать угрозам, восстанавливать экономическую деятельность и продвигать Украину к оперативной совместимости с НАТО в морской сфере", – говорится в тексте соглашения.

LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и т.д.

Срок действия сделки – 10 лет. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

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