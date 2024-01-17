Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена и. Также на форуме в Давосе он отметил, что 2024 станет ключевым для Европы.

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Во время выступления французский президент вспомнил о визите британского премьера в Украину 12 января, когда президент Владимир Зеленский и премьер Британии подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности. Макрон подчеркнул, что Франция завершает подобное соглашение тоже.

"Премьер-министр Великобритании совершил поездку в Киев несколько дней назад и подписал такое соглашение. Мы завершаем подобное соглашение с Украиной, это для них важно", — сказал глава Франции.

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Он отметил, что начало работы над вступлением в НАТО было очень важным для Украины. Также он отметил, что сейчас страны-члены НАТО имеют сильную координацию и именно поэтому "предложили заключить с некоторыми критически важными членами двусторонние соглашения, предоставляющие гарантии безопасности".

"И это не зависит от вступления. Но это своеобразное давление на президента России Владимира Путина. Но параллельно с этим двусторонние гарантии безопасности будут предоставлять и эти двусторонние договоры, и те усилия, которые мы все вместе прилагаем, чтобы помочь Украине", — отметил Макрон.

Кроме этого, французский президент подчеркнул, что 2024 год может стать определяющим для европейских стран в вопросе предоставления Украине оборонной и другой помощи.

"Чтобы Россия не победила в Украине, 2024 год станет ключевым для европейцев, каким бы ни был результат выборов в США", – заявил он и добавил, что РФ "не победит в Украине".

Эманнюэль Макрон в Давосе (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

21 декабря 2023 года президент Франции пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

13 января министр иностранных дел Кулеба встретился со своим французским коллегой Сежурно в Киеве. Они говорили о ЕС, НАТО и оружии для ВСУ.

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