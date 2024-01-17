Європа впаде, якщо Росія нападе на неї завтра. Проблема у стані "оборонки" – Кулеба

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/GIAN EHRENZELLER)

Євросоюз не зможе захиститися, якщо Росія нападе на нього, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Давосі. За його словами, стан оборонної індустрії ЄС непридатний для того, щоб захистити людей.

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"Це те, про що люди не хочуть чути, але це правда: якщо завтра Путін атакує Євросоюз, то Євросоюз не зможе захистити себе, він впаде. Те, в якому стані знаходиться індустрія оборони ЄС... Цього недостатньо для того, щоб захиститися", – висловився очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що Євросоюз має посилити свою оборонну промисловість "якомога швидше", тому що "та проблема, яка стоїть перед Європою, не закінчиться навіть після перемоги України".

Міністр пояснив, що європейським союзникам потрібно діяти спільно, оскільки поодинокі спроби окремих країн не розв'яжуть проблеми.

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