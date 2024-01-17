Кулеба: Крайній термін допомоги Україні від США – кінець січня, далі це погано вплине на фронт

Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на панельній дискусії у Давосі заявив, що крайній термін, коли американський Конгрес може схвалити додаткове фінансування для України, – це кінець січня. Далі, додав глава МЗС, це "сильно вплине на ситуацію на фронті".

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Модератор запитав у Кулеби, наскільки для України важлива допомога від США і що може статися, якщо Конгрес не зможе ухвалити додаткове фінансування.

"З фінансової точки зору – дуже важливо, тому що дозволить нам продовжувати змінювати нашу армію. Але ця допомога також і політично важлива, тому що дасть нам чітке послання: США залишаться з вами, Україно", – відповів міністр.

За його словами, питання "Давати Україні допомогу чи не давати?" вже немає. Єдиною проблемою, яка затримує цю допомогу, – є дискусії у Конгресі щодо захисту кордонів США.

"Кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення, так нам кажуть наші американські партнери. Це термін, коли погана ситуація ще не може вплинути на фронт", – сказав Кулеба.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення". 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Видання Politico стверджує, що президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.

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