Кулеба: Крайній термін допомоги Україні від США – кінець січня, далі це погано вплине на фронт
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на панельній дискусії у Давосі заявив, що крайній термін, коли американський Конгрес може схвалити додаткове фінансування для України, – це кінець січня. Далі, додав глава МЗС, це "сильно вплине на ситуацію на фронті".
Модератор запитав у Кулеби, наскільки для України важлива допомога від США і що може статися, якщо Конгрес не зможе ухвалити додаткове фінансування.
"З фінансової точки зору – дуже важливо, тому що дозволить нам продовжувати змінювати нашу армію. Але ця допомога також і політично важлива, тому що дасть нам чітке послання: США залишаться з вами, Україно", – відповів міністр.
За його словами, питання "Давати Україні допомогу чи не давати?" вже немає. Єдиною проблемою, яка затримує цю допомогу, – є дискусії у Конгресі щодо захисту кордонів США.
"Кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення, так нам кажуть наші американські партнери. Це термін, коли погана ситуація ще не може вплинути на фронт", – сказав Кулеба.
- 4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення". 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Видання Politico стверджує, що президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.
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