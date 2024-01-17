Кулеба: Крайний срок помощи Украине от США – конец января, далее это повлияет на фронт

Глава МИД заявил, что в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ

Дмитрий Кулеба (Скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на панельной дискуссии в Давосе заявил, что крайний срок, когда американский Конгресс может одобрить дополнительное финансирование для Украины, – это конец января. Далее, добавил глава МИД, это "сильно повлияет на ситуацию на фронте".

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Модератор спросил у Кулебы, насколько важна для Украины помощь от США и что может произойти, если Конгресс не сможет принять дополнительное финансирование.

"С финансовой точки зрения – очень важно, потому что позволит нам продолжать изменять нашу армию. Но эта помощь также и политически важна, потому что даст нам четкое послание: США останутся с вами, Украина", – ответил министр.

По его словам, вопрос "Давать Украине помощь или не давать?" уже нет. Единственная проблема, которая задерживает эту помощь – дискуссии в Конгрессе по защите границ США.

"Конец января крайний срок для одобрения решения, так нам говорят наши американские партнеры. Это срок, когда плохая ситуация еще не может повлиять на фронт", – сказал Кулеба.

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, оказание помощи Украине.

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