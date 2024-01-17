Кулеба: Крайний срок помощи Украине от США – конец января, далее это повлияет на фронт
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на панельной дискуссии в Давосе заявил, что крайний срок, когда американский Конгресс может одобрить дополнительное финансирование для Украины, – это конец января. Далее, добавил глава МИД, это "сильно повлияет на ситуацию на фронте".
Модератор спросил у Кулебы, насколько важна для Украины помощь от США и что может произойти, если Конгресс не сможет принять дополнительное финансирование.
"С финансовой точки зрения – очень важно, потому что позволит нам продолжать изменять нашу армию. Но эта помощь также и политически важна, потому что даст нам четкое послание: США останутся с вами, Украина", – ответил министр.
По его словам, вопрос "Давать Украине помощь или не давать?" уже нет. Единственная проблема, которая задерживает эту помощь – дискуссии в Конгрессе по защите границ США.
"Конец января крайний срок для одобрения решения, так нам говорят наши американские партнеры. Это срок, когда плохая ситуация еще не может повлиять на фронт", – сказал Кулеба.
- 4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, оказание помощи Украине.
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