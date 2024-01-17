Европа упадет, если Россия нападет на нее завтра. Проблема в состоянии "оборонки" – Кулеба
Евросоюз не сможет защититься, если Россия нападет на него, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Давосе. По его словам, состояние оборонной индустрии ЕС непригодно для того, чтобы защитить людей.
"Это то, о чем люди не хотят слышать, но это правда: если завтра Путин атакует Евросоюз, то Евросоюз не сможет защитить себя, он падет. То, в каком состоянии находится индустрия обороны ЕС... Этого недостаточно для того, чтобы защититься", – высказался глава МИД.
Кулеба отметил, что Евросоюз должен усилить свою оборонную промышленность "как можно скорее", потому что "та проблема, которая стоит перед Европой, не закончится даже после победы Украины".
Министр объяснил, что европейским союзникам нужно действовать сообща, поскольку единичные попытки отдельных стран не решат проблемы.
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