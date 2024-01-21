Науседа: ЄС має відігравати більшу роль у наданні озброєння. В України немає розкоші чекати

Форум у Криниці 2023, Польща. Гітанас Науседа та Анджей Дуда (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейський Союз повинен відігравати більш активну роль у допомозі України. Під час зустрічі із польським колегою Анджеєм Дудою, литовський президент також наголосив на тому, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС, як в плані закупівель, так і в інших формах співпраці. Глава Польщі заявив, що не всі країни-члени ЄС розуміють загрозу, яку становить РФ, його слова цитує видання Etaplius.

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За словами Науседи, поки "іншим союзникам не вистачає або політичної волі, або можливостей надати необхідну військову техніку" Україні – Європа повинна взяти на себе більшу роль.

"Європа переживає дуже значні військові зміни, які в першу чергу пов'язані зі зміцненням її оборонної промисловості", – сказав він та висловив впевненість в тому, що спільні закупівлі й багатостороннє військове співробітництво – це те, що Європа може зробити.

Науседа зазначив, що хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, на досягнення домовленостей про неї йдуть місяці.

"На жаль, буває, що між оголошенням рішення та його реалізацією проходять місяці або роки. Сьогодні Україна не має такої розкоші, як місяцями чекати на необхідне обладнання", – наголосив він.

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Водночас президент Польщі Дуда зазначив, що не всі країни-члени ЄС та їхні суспільства розуміють загрозу, яку становить Росія. Він також наголосив на важливості зміцнення можливостей Європи.

"Ми повинні розуміти, що не всі демократії відчувають російську загрозу. Спитайте себе: чи відчувають португальське, чи іспанське суспільство таку загрозу з боку Росії? Звичайно, що ні. Звичайно, якби ми були на їхньому місці, за тисячу кілометрів від ворога, ми могли б думати так само", – сказав Дуда.

Він наголосив, що найважливішою метою зараз є збільшення потенціалу Європи.

10 січня 2024 року Зеленський був із візитом у Литві та провів переговори з президентом Науседою. Тоді ж Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро. Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів боротьби з російськими безпілотниками.

18 січня президент Польщі на Українському сніданку в Давосі заявив, що російський диктатор Путін вирішив "підпалити світ".

19 січня віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс заявив, що західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці російсько-української війни, інакше Москва продовжить спроби розширення за межі своїх кордонів.

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