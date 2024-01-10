Зеленський: Всім зараз небезпечно залишатися тихими. Дня "після України" не буде

Президент Зеленський вважає, що будь-яка імперія будується "на перших уламках після поразки свободи". Захоплення України потрібне Росії саме для цього

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз всім країнам небезпечно залишатися осторонь від допомоги Україні, адже "коли всі допомагають одному – свобода кожного виграє". Про це він заявив під час звернення до литовського народу спільно з президентом країни Гітанасом Науседою.

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Зеленський вважає, що якщо настане катастрофічний день "після України", то Росія зробить все для того, щоб настав день "після Молдови", а згодом "після Балтії" та "після Польщі".

Він заявив, що Казахстан та Узбекистан "вже чують, що Росія зневажає їхню незалежність", не має поваги до націй Кавказу, а має "відверте бажання маніпулювати усіма".

"Всім зараз небезпечно бути тихими, небезпечно залишатися осторонь чи наодинці. Коли всі допомагають одному – свобода кожного виграє", – наголосив Зеленський та додав, що це правило неодноразово спрацювало в історій й спрацює тепер.

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На думку президента, будь-яка імперія будується "на перших уламках після визначальної поразки свободи". Він вважає, що захоплення України потрібне Москві саме для цього.

"Ми разом змінюємо історію на краще. Не буде того дня після України, буде день після війни, буде день після Путіна", – заявив Зеленський.

Він також висловив впевненість в тому, що настане день, коли Росія відступить, хоча й наразі неможливо назвати конкретний день, коли це відбудеться.

"Наша свобода візьме гору. Буде такий день обов'язково. Перший день після перемоги – наш день", – підсумував він.

Володимир Зеленський звернувся до литовського народу спільно з президентом країни (Фото: EPA)

10 січня президент на спільній пресконференції з литовським лідером заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні очікує отримати від союзників більше систем протиповітряної оборони: конкретні системи з конкретними ракетами, здатні боротися проти російської балістики.

Також Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро. Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів для боротьби з російськими безпілотниками.

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