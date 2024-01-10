Зеленский: Всем сейчас опасно оставаться тихими. Дня "после Украины" не будет

Президент Зеленский считает, что любая империя строится "на первых обломках после поражения свободы". Захват Украины нужен России именно для этого

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что всем странам опасно оставаться в стороне от помощи Украине, ведь "когда все помогают одному – свобода каждого выигрывает". Об этом он заявил во время обращения к литовскому народу совместно с президентом страны Гитанасом Науседой.

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Зеленский считает, что если наступит катастрофический день "после Украины", то Россия сделает все для того, чтобы наступил день "после Молдовы", а затем "после Балтии" и "после Польши".

Он заявил, что Казахстан и Узбекистан "уже слышат, что Россия пренебрегает их независимостью", не уважает нации Кавказа, а имеет "откровенное желание манипулировать всеми".

"Всем сейчас опасно быть тихими, опасно оставаться в стороне или в одиночестве. Когда все помогают одному – свобода каждого выигрывает", – подчеркнул Зеленский и добавил, что это правило неоднократно сработало в истории и сработает теперь.

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По мнению президента, любая империя строится "на первых обломках после определяющего поражения свободы". Он считает, что захват Украины нужен Москве именно для этого.

"Мы вместе меняем историю к лучшему. Не будет того дня после Украины, будет день после войны, будет день после Путина", – заявил Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что наступит день, когда Россия отступит, хотя сейчас и невозможно назвать конкретный день, когда это произойдет.

"Наша свобода возьмет верх. Будет такой день обязательно. Первый день после победы – наш день", – подытожил он.

Владимир Зеленский обратился к литовскому народу совместно с президентом страны (Фото: EPA)

10 января президент на совместной пресс-конференции с литовским лидером заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне ожидает получить от союзников больше систем противовоздушной обороны: конкретные системы с конкретными ракетами, способные бороться против российской баллистики.

Также Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро. Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

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