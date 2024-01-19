Віцепрезидент Єврокомісії: На ЄС чекає складний 2024. Можуть початися війни, якщо РФ не зупиниться

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс вважає, що західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці війни Росії проти України

Валдіс Домбровскіс (Фото: EPA/Julien Warnand)

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що війни на територіях України та Близького Сходу можуть порушити торгівлю та ланцюги постачань. Тому, на його думку, яку він висловив у інтерв'ю для Bloomberg у Давосі, західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці російсько-української війни, інакше Москва продовжить спроби розширення за межі своїх кордонів.

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За словами Домбровскіса, на Європейський Союз може чекати складний 2024 рік, "з огляду на війну в Україні та напруженість на Близькому Сході".

Він вважає, що ці конфлікти можуть порушити торгівлю та ланцюги постачань, навіть попри те, що глобальний прогноз Світової організації торгівлі на рівні 3,3% на 2024 рік є "досить позитивним". Однак, за його словами, "існують певні ризики, які ми повинні враховувати".

Окрім цього, він також висловив стурбованість продовженням російської агресії проти України.

"Якщо ми не зупинимо Росію, існують перспективи того, що вона може піти далі й розпочати нові агресивні війни, і вони відкрито про це говорять", – наголосив Домбровскіс.

3 січня 2024 року президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

16 січня прем'єр-міністерка Естонії Каллас заявила, що Європа має від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до можливої військової загрози з боку Росії країнам НАТО.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

19 січня головнокомандувач Альянсу Каволі повідомив, що НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з РФ.

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