Вице-президент Еврокомиссии: ЕС ждет сложный 2024. Начнутся войны, если РФ не остановится

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис считает, что западные союзники должны сосредоточить свои усилия на остановке войны России против Украины

Валдис Домбровскис (Фото: EPA/Julien Warnand)

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что войны на территориях Украины и Ближнего Востока могут нарушить торговлю и цепи поставок. Поэтому, по его мнению, которое он высказал в интервью Bloomberg в Давосе, западные союзники должны сосредоточить свои усилия на остановке российско-украинской войны, иначе Москва продолжит попытки расширения за пределы своих границ.

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По словам Домбровскиса, Европейский Союз может ожидать сложный 2024 год, "учитывая войну в Украине и напряженность на Ближнем Востоке".

Он считает, что эти конфликты могут нарушить торговлю и цепи поставок, даже несмотря на то, что глобальный прогноз Всемирной торговой организации на уровне 3,3% на 2024 год "достаточно положительный". Однако, по его словам, "есть определенные риски, которые мы должны учитывать".

Кроме того, он также выразил обеспокоенность продолжением российской агрессии против Украины.

"Если мы не остановим Россию, существуют перспективы того, что она может пойти дальше и начать новые агрессивные войны, и они откровенно об этом говорят", – подчеркнул Домбровскис.

3 января 2024 года президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

16 января премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе со стороны России странам НАТО.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от нее.

19 января главнокомандующий Альянса Каволи сообщил, что НАТО начинает крупнейшие со времен холодной войны учения, отрабатывая, как американские войска могут усилить европейских союзников в странах, граничащих с РФ.

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