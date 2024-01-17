Данілов: У Росії немає можливості відкривати нові фронти, поки її армія на території України

Секретар РНБО Данілов заявив, що Захід усвідомлює: якщо в Україні просідатиме ситуація на фронті – в них можуть початися проблеми з Росією

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що російська армія позбавлена можливості відкривати нові фронти, поки вона знаходиться на території України. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Спроможності у Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім до того часу, поки вони знаходяться на території України", – наголосив посадовець й зазначив, що коли вони покинуть Україну – "не матимуть спроможності взагалі вести будь-які війни".

Секретар РНБО прокоментував також статтю німецького таблоїда Bild про те, що Збройні сили Німеччини нібито готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року та можливий вплив цієї ситуації на допомогу Україні. Він зазначив, що "більше ніж впевнений, що допомога продовжуватиметься".

"Вони усвідомлюють: якщо у нас буде просідати ситуація на фронті й ми програватимемо, то в них можуть початися проблеми з Росією. Ми готові відстоювати свою незалежність та нищити ворога, а країни НАТО точно нам допомагатимуть, бо вони не мають жодного бажання вести пряму війну з РФ", – наголосив Данілов.

Він зазначив, що у світі вже "давно триває війна з Росією, однак її мало хто помічає". На його думку, це насамперед інформаційна війна, а також кібервійна й торгові війни.

26 вересня 2023 року президент Латвії Рінкевичс заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити третю світову.

3 січня президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

9 січня міністр цивільної оборони Швеції заявив, що країні може загрожувати війна, і закликав співвітчизників робити внесок в оборону.

Читайте також: Європа впаде, якщо Росія нападе на неї завтра. Проблема у стані "оборонки" – Кулеба