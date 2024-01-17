Данілов: У Росії немає можливості відкривати нові фронти, поки її армія на території України
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що російська армія позбавлена можливості відкривати нові фронти, поки вона знаходиться на території України. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
"Спроможності у Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім до того часу, поки вони знаходяться на території України", – наголосив посадовець й зазначив, що коли вони покинуть Україну – "не матимуть спроможності взагалі вести будь-які війни".
Секретар РНБО прокоментував також статтю німецького таблоїда Bild про те, що Збройні сили Німеччини нібито готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року та можливий вплив цієї ситуації на допомогу Україні. Він зазначив, що "більше ніж впевнений, що допомога продовжуватиметься".
"Вони усвідомлюють: якщо у нас буде просідати ситуація на фронті й ми програватимемо, то в них можуть початися проблеми з Росією. Ми готові відстоювати свою незалежність та нищити ворога, а країни НАТО точно нам допомагатимуть, бо вони не мають жодного бажання вести пряму війну з РФ", – наголосив Данілов.
Він зазначив, що у світі вже "давно триває війна з Росією, однак її мало хто помічає". На його думку, це насамперед інформаційна війна, а також кібервійна й торгові війни.
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- 3 січня президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.
- 9 січня міністр цивільної оборони Швеції заявив, що країні може загрожувати війна, і закликав співвітчизників робити внесок в оборону.
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