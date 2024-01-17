Данилов: У России нет возможности открывать новые фронты, пока ее армия в Украине

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Запад осознает: если в Украине будет проседать ситуация на фронте – у них могут начаться проблемы с Россией

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что российская армия лишена возможности открывать новые фронты, пока она находится на территории Украины. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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"Возможности у Российской Федерации открывать новые фронты нет совсем до тех пор, пока они находятся на территории Украины", – подчеркнул чиновник и отметил, что когда они покинут Украину – "не будут иметь возможности вообще вести какие-либо войны".

Секретарь СНБО прокомментировал статью немецкого таблоида Bild о том, что Вооруженные силы Германии якобы готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года и возможном влиянии этой ситуации на помощь Украине. Он отметил, что "более чем уверен, что помощь продолжится".

"Они понимают: если у нас будет проседать ситуация на фронте и мы будем проигрывать, то у них могут начаться проблемы с Россией. Мы готовы отстаивать свою независимость и уничтожать врага, а страны НАТО точно нам будут помогать, потому что они не имеют никакого желания вести прямую войну с РФ", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в мире "уже давно идет война с Россией, однако ее мало кто замечает". По его мнению, это прежде всего информационная война, а также кибервойна и торговые войны.

26 сентября 2023 года президент Латвии Ринкевичс заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой третью мировую.

3 января президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

9 января министр гражданской обороны Швеции заявил, что стране может угрожать война, и призвал соотечественников вносить вклад в оборону.

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