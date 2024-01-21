Науседа: ЕС должен играть большую роль в передаче оружия. В Украины нет роскоши ждать

Президент Польши Дуда считает, что не все страны-члены ЕС и их общества понимают угрозу России

Форум в Кринице 2023, Польша. Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский Союз должен играть более активную роль в помощи Украины. Во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, литовский президент также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС, как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества. Глава Польши заявил, что не все страны-члены ЕС понимают угрозу, которую представляет РФ, его слова цитирует издание Etaplius.

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По словам Науседы, пока "другим союзникам не хватает либо политической воли, либо возможностей предоставить необходимую военную технику" Украине – Европа должна взять на себя большую роль.

"Европа переживает очень значительные военные изменения, которые в первую очередь связаны с укреплением ее оборонной промышленности", – сказал он и выразил уверенность в том, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, что Европа может сделать.

Науседа отметил, что хотя помощь Украине предоставляется быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей о ней уходят месяцы.

"К сожалению, бывает, что между объявлением решения и его реализацией проходят месяцы или годы. Сегодня Украина не имеет такой роскоши, как месяцами ждать необходимое оборудование", – подчеркнул он.

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В то же время президент Польши Дуда отметил, что не все страны-члены ЕС и их общества понимают угрозу, которую представляет Россия. Он также подчеркнул важность укрепления возможностей Европы.

"Мы должны понимать, что не все демократии чувствуют российскую угрозу. Спросите себя: чувствуют ли португальское, или испанское общество такую угрозу со стороны России? Конечно, что нет. Конечно, если бы мы были на их месте, за тысячу километров от врага, мы могли бы думать так же", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что важнейшей целью сейчас является увеличение потенциала Европы.

10 января 2024 года Зеленский был с визитом в Литве и провел переговоры с президентом Науседой. Тогда же Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро. Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

18 января президент Польши на Украинском завтраке в Давосе заявил, что российский диктатор Путин решил "поджечь мир".

19 января вице-президент Еврокомиссии Домбровскис заявил, что западные союзники должны сосредоточить свои усилия на остановке российско-украинской войны, иначе Москва продолжит попытки расширения за пределы своих границ.

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