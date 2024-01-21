Люблінський трикутник: Науседа та Дуда працюватимуть над зустріччю із Зеленським

Форум у Криниці 2023, Польща. Гітанас Науседа та Анджей Дуда (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Президент Литви Гітанас Науседа та його польський колега Анджей Дуда висловили сподівання щодо організації зустрічі у межах Люблінського трикутника із президентом Володимиром Зеленським у найближчому майбутньому. Також вони заявили про необхідність підтримки України надалі, повідомляє видання Delfi із посиланням на зустріч, яка відбулася між очільниками держав 21 січня у Вільнюсі.

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11 січня 2023 року відбулася зустріч глав держав Люблінського трикутника, де вони, серед іншого, обговорили прискорення процедури вступу України до НАТО.

Литовський президент сподівається, що найближчим часом вдасться організувати знову зустріч Люблінського трикутника разом із Зеленським.

Науседа наголосив, що єдність Литви та Польщі у питанні підтримки України є надзвичайно важливою. За його словами, необхідно підтримати український народ політичними, фінансовими та військовими засобами. Зокрема, він наголосив на важливості військової підтримки у боротьбі проти Росії.

"Литва є одним з найбільших прихильників України з точки зору підтримки, яка надається. Значна її частина – це військова підтримка", – зазначив він та наголосив, що Литва наразі відновлює зруйновані російською агресією школи та дитячі садки.

"І в майбутньому ми будемо робити це в ще більших масштабах", – заявив він.

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Разом з тим, глава Литви зазначив, що "Польща, яка витрачає на свою оборону 4% від валового внутрішнього продукту (ВВП), може слугувати прикладом для Литви".

"Я вважаю, що підтримка України має бути нашим пріоритетом. Але ми повинні розглядати це питання разом з тим, скільки ми витрачаємо на нашу національну оборону. І Польща, яка виділяє такий відсоток від свого ВВП, є прикладом", – сказав Науседа.

ДОВІДКА. Люблінський трикутник — тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною. Мета – зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Люблінський трикутник підтримує надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО та заявляє, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО є наступним необхідним кроком у цьому напрямку. Тристоронній формат заснований на традиціях та історичних зв'язках трьох країн. Відповідну спільну декларацію міністри підписали 28 липня 2020 року в Любліні, Польща. Люблінський трикутник — тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною. Мета – зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Люблінський трикутник підтримує надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО та заявляє, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО є наступним необхідним кроком у цьому напрямку. Тристоронній формат заснований на традиціях та історичних зв'язках трьох країн. Відповідну спільну декларацію міністри підписали 28 липня 2020 року в Любліні, Польща.

10 січня Зеленський був із візитом у Литві та провів переговори з президентом Науседою. Тоді ж Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро. Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів боротьби з російськими безпілотниками.

12 січня президент Зеленський, після своїх нещодавніх візитів до країн Балтії, назвав зустрічі з балтійськими союзниками "дуже продуктивними" у військовому, політичному та економічному аспектах.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур на засіданні Комітету міністрів оборони країн Балтії підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

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