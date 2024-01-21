Люблинский треугольник: Науседа и Дуда будут работать над встречей с Зеленским

Форум в Кринице 2023, Польша. Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Президент Литвы Гитанас Науседа и его польский коллега Анджей Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Владимиром Зеленским в ближайшем будущем. Также они заявили о необходимости поддержки Украины в дальнейшем, сообщает издание Delfi со ссылкой на состоявшуюся встречу, которая состоялась между главами государств 21 января в Вильнюсе.

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11 января 2023 года состоялась встреча глав государств Люблинского треугольника, где они, среди прочего, обсудили ускорение процедуры вступления Украины в НАТО.

Литовский президент надеется, что в ближайшее время удастся организовать снова встречу Люблинского треугольника вместе с Зеленским.

Науседа отметил, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины является чрезвычайно важным. По его словам, необходимо поддержать украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами. В частности он отметил важность военной поддержки в борьбе против России.

"Литва является одним из крупнейших сторонников Украины с точки зрения поддержки, которая предоставляется. Значительная ее часть – это военная поддержка", – отметил он и подчеркнул, что Литва сейчас восстанавливает разрушенные российской агрессией школы и детские сады.

"И в будущем мы будем делать это в еще больших масштабах", – заявил он.

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Вместе с тем, глава Литвы отметил, что "Польша, которая тратит на свою оборону 4% от валового внутреннего продукта (ВВП), может служить примером для Литвы".

"Я считаю, что поддержка Украины должна быть нашим приоритетом. Но мы должны рассматривать этот вопрос вместе с тем, сколько мы тратим на нашу национальную оборону. И Польша, которая выделяет такой процент от своего ВВП, является примером", – сказал Науседа.

СПРАВКА. Люблинский треугольник – трехсторонний региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Цель – укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО и совместное противодействие российской агрессии в Украине. Люблинский треугольник поддерживает предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО и заявляет, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО является следующим необходимым шагом в этом направлении. Трехсторонний формат основан на традициях и исторических связях трех стран. Соответствующую совместную декларацию министры подписали 28 июля 2020 года в Люблине, Польша. Люблинский треугольник – трехсторонний региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Цель – укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО и совместное противодействие российской агрессии в Украине. Люблинский треугольник поддерживает предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО и заявляет, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО является следующим необходимым шагом в этом направлении. Трехсторонний формат основан на традициях и исторических связях трех стран. Соответствующую совместную декларацию министры подписали 28 июля 2020 года в Люблине, Польша.

10 января Зеленский был с визитом в Литве и провел переговоры с президентом Науседой. Тогда же Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро. Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

12 января президент Зеленский после своих недавних визитов в страны Балтии назвал встречи с балтийскими союзниками "очень продуктивными" в военном, политическом и экономическом аспектах.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур на заседании Комитета министров обороны стран Балтии подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

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