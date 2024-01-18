Глава Міноборони Литви: Росії не вистачить сил для провокацій Балтії, весь ресурс в Україні

На його думку, найбільше Росії не вистачає потенціалу сухопутних військ

Арвідас Анушаускас (Фото: Facebook)

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив в інтерв'ю Žiniu Radijas, що можливості Росії влаштовувати провокації поблизу країн Балтії обмежені через війну, яку вона веде в Україні. Його цитує LRT.

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"Що стосується приготувань Росії в нашому регіоні, то всі помічають, що Росія направила весь свій потенціал сухопутних військ в Україну, перемістивши його на фронт", – сказав Анушаускас.

За його словами, у РФ є інші сили поблизу балтійських країн: авіація, ракети, тактична ядерна зброя, військово-морський флот. Але їй не вистачає значної частини потенціалу сухопутних військ, вважає глава литовського Міноборони.

"За допомогою цих дистанційних засобів вона не може повністю використати потенціал сухопутних військ. Маючи ці дистанційні засоби, вона не може повноцінно здійснювати будь-які провокації. Це факт", – додав він.

26 квітня 2023 року стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не ввійде в НАТО, бо Альянс не хоче вступати у війну – прем'єрка Естонії.

26 вересня президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити третю світову.

3 січня 2024 року президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

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