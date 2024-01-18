Глава Минобороны Литвы: России не хватит сил для провокаций Балтии, весь ресурс в Украине
Арвидас Анушаускас (Фото: Facebook)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в интервью Žiniu Radijas, что возможности России устраивать провокации вблизи стран Балтии ограничены из-за войны, которую она ведет в Украине. Его цитирует LRT.

"Что касается приготовлений России в нашем регионе, все замечают, что Россия направила весь свой потенциал сухопутных войск в Украину, переместив его на фронт", – сказал Анушаускас.

По его словам, у РФ есть другие силы вблизи балтийских стран: авиация, ракеты, тактическое ядерное оружие, военно-морской флот. Но ей не хватает значительной части потенциала сухопутных войск, считает глава литовского Минобороны.

"С помощью этих дистанционных средств она не может полностью использовать потенциал сухопутных войск. Имея эти дистанционные средства, она не может полноценно совершать какие-либо провокации. Это факт", – добавил он.

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