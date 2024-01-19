Балтійська лінія оборони: Латвія, Литва та Естонія підписали угоду щодо зміцнення кордону

Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підтвердили свою рішучість посилювати підтримку України через коаліції та продовження тренувань українських військових

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, його колеги з Литви Арвідас Анушаускас та Естонії Ханно Певкур на засіданні Комітету міністрів оборони країн Балтії підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО. Також вони висловили одностайну підтримку прийняття України до НАТО і Європейського союзу, повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

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Спрудс наголосив, що ця ініціатива значно посилить у військовому плані спроможності країн захищати кордони, забезпечуючи затримку і блокування пересування потенційного противника. На думку латвійського очільника Міноборони, цей спільний проєкт країн Балтії також допоможе в рамках оборонних планів НАТО.

З метою стримування і блокування будь-якої потенційної військової агресії проти країн Балтії в майбутньому планується розробка і розгортання різних антимобільних заходів на зовнішньому кордоні НАТО і ЄС.

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Окремо очільники Міноборони країн підтвердили свою рішучість посилювати підтримку України через коаліції та продовження тренувань українських військових. Також вони висловили одностайну підтримку прийняттю України до НАТО та ЄС.

Під час зустрічі міністри оборони наголосили на розвитку можливостей протиповітряної оборони як важливого компоненту оборони Балтійського регіону.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

18 січня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися в будь-який момент.

Того ж дня головнокомандувач Альянсу Каволі заявив, що НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією.

19 січня віцепрезидент Європейської комісії Домбровскіс заявив, що західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці російсько-української війни, інакше Москва продовжить спроби розширення за межі своїх кордонів.

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