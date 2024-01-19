У Фінляндії не бояться Росії. Прем'єр країни: Ми спимо спокійно, бо добре підготовлені

Петтері Орпо (Фото: EPA/Henrik Montgomery)

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не бачить загрози можливого збройного нападу з боку Росії. Також під час спільної пресконференції зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він наголосив на тому, що Україна має залишатися політичним пріоритетом на рівні Європейського союзу.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Орпо заявив, що "фіни можуть спати спокійно, бо добре підготовлені". Однак, на його думку, всі держави Євросоюзу та НАТО мають бути готовими до всіх можливих сценаріїв.

Фінський прем'єр-міністр закликав союзників нарощувати потужності оборонної промисловості та виробництво боєприпасів, зокрема для того, аби надалі надавати підтримку Україні.

Читайте також: Данілов: У Росії немає можливості відкривати нові фронти, поки її армія на території України

"Маємо також збільшити потужності європейської оборонної промисловості та наростити виробництво боєприпасів", — наголосив посадовець.

Також посадовець звернув увагу на те, що Європа повинна продовжувати військову підтримку України. Він зокрема наголосив на терміновій необхідності ухвалення рішення щодо наступного пакета фінансової підтримки.

"Ми повинні зберегти наш рівень амбіцій щодо задоволення військових та оборонних потреб України. На рівні ЄС Україна має залишатися політичним пріоритетом", – додав він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та прем'єр Фінляндії Петтері Орпо (Фото: EPA/Anders Wiklund)

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Вступ Швеції протягом півтора року блокують Угорщина та Туреччина.

18 грудня 2023 року Фінляндія та США підписали угоду про значне розширення оборонної співпраці.

18 січня 2024 року головнокомандувач Альянсу Каволі повідомив, що НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з РФ.

19 січня віцепрезидент Європейської комісії Домбровскіс заявив, що західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці російсько-української війни, інакше Москва продовжить спроби розширення за межі своїх кордонів.

Читайте також: Євросоюз почав готувати 13-й пакет санкцій проти Росії: що туди може увійти