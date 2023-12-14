Фінляндія слідом за Швецією укладає зі США договір про розширене військове співробітництво

Фінляндія та США підпишуть угоду про значне розширення оборонної співпраці, Пентагон отримає повний доступ до 15 військових об'єктів країни

Еліна Валтонен (Фото - EPA)

Фінляндія та США підпишуть 18 грудня угоду про значне розширення оборонної співпраці. Про це повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише Yle.fi.

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Як заявила глава МЗС, поглиблення оборонної співпраці Фінляндії зі США "може мати життєво важливе значення у разі кризи".

Угода включає принципи військової присутності США у Фінляндії. У ній вказано 15 об'єктів та територій, до яких американські військові матимуть безперешкодний доступ і де вони зможуть зберігати військову техніку та боєприпаси. До частини об'єктів доступ матимуть лише військові США.

В угоді не зазначено кількість солдатів та цивільних осіб США, які прибудуть до Фінляндії, це буде визначено пізніше.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

6 грудня аналогічну угоду зі США уклала Швеція. Водночас було зазначено, що США матимуть "широкі можливості" на території країни, навіть якщо Швеції не вдасться стати членом НАТО. Швеція відкрила для США 17 територій та об'єктів, включно з чотирма авіабазами, однією гаванню та п'ятьма базами наземних військ.

У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, спричинені агресивною війною Росії проти України.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Вступ Швеції протягом півтора року блокують Угорщина та Туреччина.

13 грудня 2023 року президент США Джо Байден заявив, що Україна зможе вступити до НАТО, коли "всі союзники погодяться та умови будуть виконані".

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