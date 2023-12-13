Байден про вступ України до НАТО: Усі союзники мають бути згодні, треба виконати умови

Байден не зміг відповісти, чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні у 2024 році

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден заявив, що Україна зможе вступити до НАТО, коли "всі союзники погодяться та умови будуть виконані". Про це він повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він пишається тим, яким об'єднаним є НАТО сьогодні.

"Безумовно, майбутнє України в НАТО. Вона стане членом НАТО. Тільки ми маємо переконатися, що вона виграє війну. Але у Вільнюсі ми сказали, що Україна вступить до НАТО, коли всі союзники погодяться та умови будуть виконані", – сказав Байден.

Він зазначив, що пріоритетне завдання сьогодні – перемога України у війні.

Американський лідер заявив, що влітку 2023 року лідери G7 оприлюднили декларацію про довгострокові зобов'язання щодо підтримки оборонних потреб України.

12 листопада колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до Альянсу, але без окупованих Росією територій. На його думку, це не заморозить конфлікт, але буде застереженням для РФ, що вона не зможе перешкодити українському вступу до НАТО.

27 листопада віцепрезидентка Європейської комісії Юрова заявила, що в Україні формується ефективна система боротьби з корупцією, оскільки країна прагне розпочати переговори щодо членства в ЄС.

На шляху до НАТО. Україна презентувала план реформ на 2024 рік: деталі.

Читайте думку: Україна якщо і вступить до НАТО, то нестандартно. Що це означає