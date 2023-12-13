Байден о вступлении Украины в НАТО: Все союзники должны быть согласны, есть условия

Байден не смог ответить, получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в 2024 году

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден заявил, что Украине сможет вступить в НАТО, когда "все союзники согласятся и условия будут выполнены". Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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По его словам, он гордится тем, какие объединенным является НАТО сегодня.

"Безусловно, будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Только мы должны убедиться, что она выиграет войну. Но в Вильнюсе мы сказали, что Украина вступит в НАТО, когда все союзники согласятся и условия будут выполнены", — сказал Байден.

Он отметил, что приоритетная задача сегодня — победа Украины в войне.

Американский лидер заявил, что летом 2023 года лидеры G7 обнародовали декларацию о долгосрочных обязательствах по поддержке оборонных нужд Украины.

12 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о присоединении Украины к Альянсу, но без оккупированных Россией территорий. По его мнению, это не заморозит конфликт, но будет предостережением для РФ, что она не сможет помешать украинскому вступлению в НАТО.

27 ноября вице-президент Европейской комиссии Юрова заявила, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией, поскольку страна стремится начать переговоры о членстве в ЕС.

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