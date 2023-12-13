Байден о вступлении Украины в НАТО: Все союзники должны быть согласны, есть условия
Президент США Джо Байден заявил, что Украине сможет вступить в НАТО, когда "все союзники согласятся и условия будут выполнены". Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, он гордится тем, какие объединенным является НАТО сегодня.
"Безусловно, будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Только мы должны убедиться, что она выиграет войну. Но в Вильнюсе мы сказали, что Украина вступит в НАТО, когда все союзники согласятся и условия будут выполнены", — сказал Байден.
Он отметил, что приоритетная задача сегодня — победа Украины в войне.
Американский лидер заявил, что летом 2023 года лидеры G7 обнародовали декларацию о долгосрочных обязательствах по поддержке оборонных нужд Украины.
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