На пути к НАТО. Украина представила план реформ на 2024 год: детали

Столтенберг и Зеленский (Фото: пресс-служба НАТО)

29 ноября на заседании Совета Украина – НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа (ГНП) по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса. Принятая программа состоит из пяти разделов и не содержит в себе требований по политическому реформированию в Украине. Документа еще нет в открытом доступе, с его текстом ознакомилось издание Европейская правда.

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По данным журналиста, принятая ГНП состоит из пяти разделов:

→ политические и экономические вопросы;

→ оборонные и военные вопросы;

→ ресурсные вопросы;

→ вопросы безопасности;

→ правовые вопросы.

Этот перечень, отмечается в материале, является рамочной структурой переговоров по вступлению в НАТО новых членов. Поэтому, по рекомендации Альянса ГНП переделали под этот формат и "подогнали" все цели в рамках каждого раздела.

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Журналист подчеркнул, что это позитивный сигнал, потому что НАТО с помощью ГНП не просто выдвигает Украине абстрактные запросы относительно реформ, а готовит к переговорам.

В то же время, по данным издания, раздел "Политические вопросы" должен содержать приоритет в борьбе с коррупцией. Однако НАТО будет контролировать лишь то, как реформируются закупки военного ведомства, что явилось одним из приоритетов ГНП, говорится в материале.

Украина гарантировала, что в 2024 году планирует "завершить стратегический обзор оборонных закупок с целью приведения системы оборонных закупок Украины к евроатлантическим практикам" и "обеспечить эффективное функционирование закупочных агентств Министерства обороны", для которых будут обновлены процедуры, написал журналист.

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Издание подчеркнуло, что успех в реализации этой задачи будет важным для того, чтобы НАТО дало Украине "зеленый сигнал" о выполнении ГНП.

Среди других задач политического блока на 2024 год есть обязательство Украины "внести изменения в некоторые законодательные акты по усилению демократического гражданского контроля над ВСУ" и "завершение трансформации системы командования и управления в соответствии с принципами и стандартами НАТО", добавили в ЕП.

Впрочем, по данным издания, этот блок содержит также указание на важную деталь – Украина не рассчитывает завершить выполнение ГНП в 2024 году и эти задачи распланированы на более длительный период.

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Журналист рассказал, что "Цель №1" в политическом блоке программы содержит обязательство Украины обновить Закон "О национальной безопасности" с целью усиления демократического гражданского контроля и надзора над ВСУ и сектором безопасности и обороны в целом (в том числе реформу СБУ). Однако, добавили в ЕП, среди задач на 2024 этого нет.

Подобные признаки того, что Украина рассчитывает на более длительный период реформ, есть и в других разделах документа, написало издание. В частности, речь идет о цели "Реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины" на следующий год содержит лишь размытые задачи и минимум конкретики.

12 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о присоединении Украины к Альянсу, но без оккупированных Россией территорий. По его мнению, это не заморозит конфликт, но будет предостережением для РФ, что она не сможет помешать украинскому вступлению в НАТО.

27 ноября вице-президент Европейской комиссии Юрова заявила, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией, поскольку страна стремится начать переговоры о членстве в ЕС.

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