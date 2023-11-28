Міноборони та ЗСУ впровадили нові стандарти НАТО: повітряні та космічні операції

Загалом Міноборони та ЗСУ вже впровадили близько чверті з 1135 стандартів НАТО

Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони та Збройні Сили України впровадили ще чотири стандарти НАТО з підготовки та проведення військових операцій. Про це повідомили у Міноборони.

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Впродовж жовтня-листопада у Міноборони та ЗСУ запроваджено наступні стандарти:

→ "Освіта та підготовка до проведення операцій в урбанізованому середовищі";

→ "Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО";

→ "Проведення сухопутних тактичних дій";

→ "Повітряні та космічні операції".

Міноборони дає наступні пояснення стандартам:

→ перший стосується проведення стандартизованого навчання під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах;

→ другий - забезпечення командирів та їх штабів керівництвом стосовно планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій;

→ третій - забезпечення керівництвом стосовно планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації ситуації, котрі можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії;

→ четвертий стандарт стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей стосовно дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій.

Наразі у Міноборони та армії запроваджено 280 стандартів НАТО: 174 першочергові у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО та 106 "ініціативних", які впроваджуються поза Цілями партнерства.

Загалом у НАТО існує 1135 стандартів, Україна впровадила близько чверті з них.

Міноборони та посольство Сполучених Штатів домовилися про розширений моніторинг використання іноземної зброї: за ним будуть регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.

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