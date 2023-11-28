Минобороны и ВСУ внедрили новые стандарты НАТО: воздушные и космические операции

В целом Минобороны и ВСУ уже внедрили около четверти из 1135 стандартов НАТО

Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины внедрили еще четыре стандарта НАТО по подготовке и проведению военных операций. Об этом сообщили в Минобороны.

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В течение октября-ноября в Минобороны и ВСУ введены следующие стандарты:

→ "Образование и подготовка к проведению операций в урбанизированной среде";

→ "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО";

→ "Проведение сухопутных тактических действий";

→ "Воздушные и космические операции".

Минобороны дает следующие пояснения стандартам:

→ первый касается проведения стандартизированного обучения при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах;

→ второй – обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций;

→ третий – обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации ситуации, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании;

→ четвёртый стандарт касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей насчет действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций.

В настоящее время в Минобороны и армии введено 280 стандартов НАТО: 174 первоочередных в рамках Целей партнерства Украина-НАТО и 106 "инициативных", которые внедряются вне Целей партнерства.

Всего в НАТО существует 1135 стандартов, Украина ввела около четверти из них.

Минобороны и посольство Соединенных Штатов договорились о расширенном мониторинге использования зарубежного оружия: за ним последуют регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки.

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