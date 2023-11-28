Минобороны и ВСУ внедрили новые стандарты НАТО: воздушные и космические операции
Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины внедрили еще четыре стандарта НАТО по подготовке и проведению военных операций. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение октября-ноября в Минобороны и ВСУ введены следующие стандарты:
→ "Образование и подготовка к проведению операций в урбанизированной среде";
→ "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО";
→ "Проведение сухопутных тактических действий";
→ "Воздушные и космические операции".
Минобороны дает следующие пояснения стандартам:
→ первый касается проведения стандартизированного обучения при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах;
→ второй – обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций;
→ третий – обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации ситуации, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании;
→ четвёртый стандарт касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей насчет действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций.
В настоящее время в Минобороны и армии введено 280 стандартов НАТО: 174 первоочередных в рамках Целей партнерства Украина-НАТО и 106 "инициативных", которые внедряются вне Целей партнерства.
Всего в НАТО существует 1135 стандартов, Украина ввела около четверти из них.
- Минобороны и посольство Соединенных Штатов договорились о расширенном мониторинге использования зарубежного оружия: за ним последуют регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки.
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