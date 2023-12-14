Финляндия вслед за Швецией заключает с США договор о расширенном военном сотрудничестве

Финляндия и США подпишут соглашение о значительном расширении оборонного сотрудничества, Пентагон получит полный доступ к 15 военным объектам страны

Элина Валтонен (Фото - EPA)

Финляндия и США подпишут 18 декабря соглашение о значительном расширении оборонного сотрудничества. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Yle.fi.

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Как заявила глава МИД, углубление оборонного сотрудничества Финляндии с США "может иметь жизненно важное значение в случае кризиса".

Соглашение оговаривает принципы военного присутствия США в Финляндии. В нем указаны 15 объектов и территорий, к которым американские военные будут иметь беспрепятственный доступ и где они смогут хранить военную технику и боеприпасы. К части объектов доступ будут иметь только военные США.

В соглашении не указано количество солдат и гражданских лиц США, которые прибудут в Финляндию, это будет определено позднее.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году.

6 декабря аналогичное соглашение с США заключила Швеция. При этом было отмечено, что США будут иметь "широкие возможности" на территории страны даже в том случае, если Швеции не удастся стать членом НАТО. Швеция открыла для США 17 территорий и объектов, включая четыре авиабазы, одну гавань и пять баз наземных войск.

В 2022 году на Мадридском саммите НАТО участники договорились увеличить вклады в Альянс в ответ на угрозы безопасности, вызванные агрессивной войной России против Украины.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса. Вступление Швеции в течение уже полутора лет блокируют Венгрия и Турция.

13 декабря 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, когда "все союзники согласятся и условия будут выполнены".

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