В Финляндии не боятся РФ. Премьер страны: Мы спим спокойно, потому что хорошо подготовлены
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не видит угрозы возможного вооруженного нападения со стороны России. Также во время совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что Украина должна оставаться политическим приоритетом на уровне Европейского союза.
Орпо заявил, что "финны могут спать спокойно, потому что хорошо подготовлены". Однако, по его мнению, все государства Евросоюза и НАТО должны быть готовы ко всем возможным сценариям.
Финский премьер-министр призвал союзников наращивать мощности оборонной промышленности и производство боеприпасов, в частности для того, чтобы в дальнейшем предоставлять поддержку Украине.
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"Мы должны также увеличить мощности европейской оборонной промышленности и нарастить производство боеприпасов", – подчеркнул чиновник.
Также чиновник обратил внимание на то, что Европа должна продолжать военную поддержку Украины. Он, в частности, отметил срочную необходимость принятия решения о следующем пакете финансовой поддержки.
"Мы должны сохранить наш уровень амбиций по удовлетворению военных и оборонных потребностей Украины. На уровне ЕС Украина должна оставаться политическим приоритетом", – добавил он.
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