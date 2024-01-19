В Финляндии не боятся РФ. Премьер страны: Мы спим спокойно, потому что хорошо подготовлены

Петтери Орпо (Фото: EPA/Henrik Montgomery)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не видит угрозы возможного вооруженного нападения со стороны России. Также во время совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что Украина должна оставаться политическим приоритетом на уровне Европейского союза.

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Орпо заявил, что "финны могут спать спокойно, потому что хорошо подготовлены". Однако, по его мнению, все государства Евросоюза и НАТО должны быть готовы ко всем возможным сценариям.

Финский премьер-министр призвал союзников наращивать мощности оборонной промышленности и производство боеприпасов, в частности для того, чтобы в дальнейшем предоставлять поддержку Украине.

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"Мы должны также увеличить мощности европейской оборонной промышленности и нарастить производство боеприпасов", – подчеркнул чиновник.

Также чиновник обратил внимание на то, что Европа должна продолжать военную поддержку Украины. Он, в частности, отметил срочную необходимость принятия решения о следующем пакете финансовой поддержки.

"Мы должны сохранить наш уровень амбиций по удовлетворению военных и оборонных потребностей Украины. На уровне ЕС Украина должна оставаться политическим приоритетом", – добавил он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и премьер Финляндии Петтери Орпо (Фото: EPA/Anders Wiklund)

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического союза. Вступление Швеции в течение полутора лет блокируют Венгрия и Турция.

18 декабря 2023 года Финляндия и США подписали соглашение о значительном расширении оборонного сотрудничества.

18 января 2024 года главнокомандующий Альянса Каволи сообщил, что НАТО начинает крупнейшие со времен холодной войны учения, отрабатывая, как американские войска могут усилить европейских союзников в странах, граничащих с РФ.

19 января вице-президент Европейской комиссии Домбровскис заявил, что западные союзники должны сосредоточить свои усилия на остановке российско-украинской войны, иначе Москва продолжит попытки расширения за пределы своих границ.

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