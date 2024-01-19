Балтийская линия обороны: Латвия, Литва и Эстония подписали договор по укреплению границы
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, его коллеги из Литвы Арвидас Анушаускас и Эстонии Ханно Певкур на заседании Комитета министров обороны стран Балтии подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО. Также они выразили единодушную поддержку принятия Украины в НАТО и Европейский союз, сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

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Спрудс отметил, что эта инициатива значительно усилит в военном плане способности стран защищать границы, обеспечивая задержку и блокирование передвижения потенциального противника. По мнению латвийского главы Минобороны, этот совместный проект стран Балтии также поможет в рамках оборонных планов НАТО.

С целью сдерживания и блокирования любой потенциальной военной агрессии против стран Балтии в будущем планируется разработка и развертывание различных антимобильных мероприятий на внешней границе НАТО и ЕС.

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Отдельно главы Минобороны стран подтвердили свою решимость усиливать поддержку Украины через коалиции и продолжение тренировок украинских военных. Также они выразили единодушную поддержку принятию Украины в НАТО и ЕС.

В ходе встречи министры обороны отметили развитие возможностей противовоздушной обороны как важного компонента обороны Балтийского региона.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Фото: EPA/TOMS KALNINS)
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото: EPA/TOMS KALNINS)
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