Балтийская линия обороны: Латвия, Литва и Эстония подписали договор по укреплению границы

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подтвердили свою решимость усиливать поддержку Украины через коалиции

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, его коллеги из Литвы Арвидас Анушаускас и Эстонии Ханно Певкур на заседании Комитета министров обороны стран Балтии подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО. Также они выразили единодушную поддержку принятия Украины в НАТО и Европейский союз, сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Спрудс отметил, что эта инициатива значительно усилит в военном плане способности стран защищать границы, обеспечивая задержку и блокирование передвижения потенциального противника. По мнению латвийского главы Минобороны, этот совместный проект стран Балтии также поможет в рамках оборонных планов НАТО.

С целью сдерживания и блокирования любой потенциальной военной агрессии против стран Балтии в будущем планируется разработка и развертывание различных антимобильных мероприятий на внешней границе НАТО и ЕС.

Читайте также: Помощник генсека НАТО: Альянс способен защитить себя от России. Требуется больше расходов на оборону

Отдельно главы Минобороны стран подтвердили свою решимость усиливать поддержку Украины через коалиции и продолжение тренировок украинских военных. Также они выразили единодушную поддержку принятию Украины в НАТО и ЕС.

В ходе встречи министры обороны отметили развитие возможностей противовоздушной обороны как важного компонента обороны Балтийского региона.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

18 января глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и прогнозируемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, включая новые войны, может произойти в любой момент.

В тот же день главнокомандующий Североатлантическим союзом Каволи заявил, что НАТО начинает наибольшие со времен холодной войны учения, отрабатывая, как американские войска могут усилить европейских союзников в странах, граничащих с Россией.

19 января вице-президент Европейской комиссии Домбровскис заявил, что западные союзники должны сосредоточить свои усилия на остановке российско-украинской войны, иначе Москва продолжит попытки расширения за пределы своих границ.

Читайте также: В Финляндии не боятся России. Премьер страны: Мы спим спокойно, потому что хорошо подготовлены.