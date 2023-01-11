Зеленский: Ускорение вступления Украины в НАТО обсуждали в рамках Люблинского треугольника

Сегодня на встрече глав Литвы, Польши и Украины во Львове обсуждалось, среди прочего, ускорение процедуры вступления Украины в НАТО. Об этом сказал на пресс-конференции по итогам встречи президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Сегодня во Львове состоялась встреча глав государств "Люблинского треугольника" – президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Польши Анджея Дуды и президента Украины Владимира Зеленского.

На пресс-конференции по итогам встречи Зеленский сообщил, что среди обсуждавшихся вопросов были и "механизмы ускоренного членства в НАТО, как у Швеции и Финляндии".

В основным обсуждения были сосредоточены на вопросах безопасности и ситуации на фронте, а также на возможности новой эскалации со стороны государства-агрессора.

Президент снова подчеркнул, что Украина считает основой будущего урегулирования преложенную им "формулу мира", важными частями которой являются полное восстановление территориальной целостности страны, возвращение депортированных россиянами граждан Украины и "справедливое наказание террористов".

Зеленский также сообщил о договоренности с Польшей о передаче Украине немецких танков Leopard и о системах ПВО, которые передает Литва.

По итогам совещания ожидается публикация совместной декларации.

Новость дополняется

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. 2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Сергій Бережний

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