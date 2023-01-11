UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Ускорение вступления Украины в НАТО обсуждали в рамках Люблинского треугольника

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 16:39
Зеленский: Ускорение вступления Украины в НАТО обсуждали в рамках Люблинского треугольника - Фото
Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото - Рфис президента)

Сегодня на встрече глав Литвы, Польши и Украины во Львове обсуждалось, среди прочего, ускорение процедуры вступления Украины в НАТО. Об этом сказал на пресс-конференции по итогам встречи президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня во Львове состоялась встреча глав государств "Люблинского треугольника" – президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Польши Анджея Дуды и президента Украины Владимира Зеленского.

На пресс-конференции по итогам встречи Зеленский сообщил, что среди обсуждавшихся вопросов были и "механизмы ускоренного членства в НАТО, как у Швеции и Финляндии". 

В основным обсуждения были сосредоточены на вопросах безопасности и ситуации на фронте, а также на возможности новой эскалации со стороны государства-агрессора. 

Президент снова  подчеркнул, что Украина считает основой будущего урегулирования преложенную им "формулу мира", важными частями которой являются полное восстановление территориальной целостности страны, возвращение депортированных россиянами граждан Украины и "справедливое наказание террористов". 

Зеленский также сообщил о договоренности с Польшей о передаче Украине немецких танков Leopard и о системах ПВО, которые передает Литва.

По итогам совещания ожидается публикация совместной декларации. 

Новость дополняется

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. 2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТО Владимир Зеленский анджей дуда Гитанас Науседа люблинский треугольник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 