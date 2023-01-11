Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки – Науседа

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой во Львове, сообщает корреспондент LIGA.net.

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"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки..." – сказал Науседа.

Он вспомнил о последней встрече с президентом Зеленским 23 февраля 2022 года, "буквально за несколько часов до начала войны".

"Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари. Сегодня мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины", – сказал президент Литвы.

Дуда на встрече во Львове пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время.

Вадим Ребрина

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