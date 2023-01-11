UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки – Науседа

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 16:21
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки – Науседа - Фото
Гитанас Науседа (фото - EPA)

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой во Львове, сообщает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки..." – сказал Науседа.

Он вспомнил о последней встрече с президентом Зеленским 23 февраля 2022 года, "буквально за несколько часов до начала войны".

"Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари. Сегодня мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины", – сказал президент Литвы.

  • Дуда на встрече во Львове пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский пво литва анджей дуда Гитанас Науседа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 