Зеленський про візити до країн Балтії: Є рішення щодо зброї для ЗСУ та руху України в НАТО

Президент підбив підсумки своїх нещодавніх візитів до балтійських союзників

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підбив підсумки своїх нещодавніх візитів до країн Балтії. Він назвав зустрічі з балтійськими союзниками "дуже продуктивними" у військовому, політичному та економічному аспектах.

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"Хочу подякувати всім нашим друзям у Балтійських державах – дуже продуктивні три візити були. Литва, Естонія, Латвія. Є рішення щодо зброї для наших воїнів. Щодо економічної підтримки України. Підтримки наших відносин із Євросоюзом, нашого руху в НАТО", – сказав глава держави.

10 січня Зеленський був із візитом у Литві та провів переговори з президентом Гітанасом Науседою.

Президент на спільній пресконференції з литовським лідером заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні очікує отримати від союзників більше систем протиповітряної оборони: конкретні системи з конкретними ракетами, здатні боротися проти російської балістики.

Також Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро. Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів боротьби з російськими безпілотниками.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що не має бути жодних обмежень у західному озброєнні, яке союзники передають Україні.

Крім того, за підсумками зустрічі із Зеленським Каріс заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року для кращого її озброєння.

За даними WSJ, у НАТО сподіваються, що протягом 2024 року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му.

В ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях в нікуди".

Протягом поточного року Україна має завадити росіянам підготуватися до нового потужного контрнаступу та не допустити замороження конфлікту, заявив Зеленський у Ризі.

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