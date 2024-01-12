Зеленский о визитах в страны Балтии: Есть решения по оружию для ВСУ и движению в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подвел итоги своих недавних визитов в страны Балтии. Он назвал встречи с балтийскими союзниками "очень продуктивными" в военном, политическом и экономическом аспектах.

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"Хочу поблагодарить всех наших друзей в Балтийских государствах – очень продуктивные три визита были. Литва, Эстония, Латвия. Есть решения об оружии для наших воинов. Что касается экономической поддержки Украины. Поддержки наших отношений с Евросоюзом, нашего движения в НАТО", – сказал глава государства.

10 января Зеленский был с визитом в Литве и провел переговоры с президентом Гитанасом Науседой.

Президент на совместной пресс-конференции с литовским лидером заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне ожидает получить от союзников больше систем противовоздушной обороны: конкретные системы с конкретными ракетами, способные бороться против российской баллистики.

Также Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро. Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что не должно быть никаких ограничений в западном вооружении, которое союзники передают Украине.

Кроме того, по итогам встречи с Зеленским Карис заявил, что Таллин выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро к 2027 году для лучшего ее вооружения.

По данным WSJ, в НАТО надеются, что в течение 2024 Украина сможет продолжить сдерживать российские войска, а инициативу на поле боя вернет себе в 2025-м.

В ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, отметили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".

В течение текущего года Украина должна помешать россиянам подготовиться к новому мощному контрнаступлению и не допустить заморозки конфликта, заявил Зеленский в Риге.

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