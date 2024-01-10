ГУР про очікування від війни у 2024 році: Просто сидіти в обороні – шлях у нікуди

Вадим Скібіцький (Фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, коментуючи у подкасті УП нібито доцільність для України зосередитись у поточному році лише на обороні та спрямувати сили на нарощування власних спроможностей, сказав, що багато що в даному питанні буде залежати від країн-партнерів. Однак, якщо зайняти виключно оборонну позицію, це ні до чого не призведе.

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Журналістка зазначила, що від 2024 року нібито "ніхто не очікує прориву" і "радять Україні сфокусуватись на розбудові власних спроможностей і підготовці до подальших дій у 2025 році". Вона запитала Скібіцького, якщо Україна входить у "довготривалу війну", хто матиме в ній перевагу.

"Кожен аналітик оцінює, говорять – довготривала… Давайте візьмемо ті факти, які є сьогодні. По-перше, просто сидіти в обороні – це шлях у нікуди, і ми це розуміємо. На жаль, РФ має достатньо мобілізаційного ресурсу, ми бачили, як вони поповнюють свої втрати, яка укомплектованість підрозділів <…> Друге – розвиток наших спроможностей буде залежати від того, наскільки наш оборонно-промисловий комплекс здатен виготовляти озброєння і військову техніку", – сказав він.

Представник ГУР наголосив, що партнери України зараз акцентують на необхідності локалізувати виробництво, проте РФ своїми ударами демонструє, що "ви тут не думайте і не плануйте щось робити".

Проте, наголосив Скібіцький, російська розвідка "так і не зрозуміла – де є виробництво, а де торговий центр, побудований у цехах колишнього підприємства оборонно-промислового комплексу".

Продовжуючи тему планів на 2024-й, Скібіцький зазначив, що дуже багато в питанні нарощування спроможностей буде залежати від партнерів України, зокрема, що стосується спільних виробництв, про які вже є домовленості, і бюрократичних процедур, що випливають із них.

Коментуючи подальші дії Росії, представник ГУР запевнив, що "хто б що не говорив, а санкції діють". Він визнав, що РФ продовжує отримувати від інших країн комплектовання, але вже готову зброю "ніхто не хоче постачати". Водночас окупанти намагаються налагодити власне виробництво, але без високотехнологічної компонентної бази РФ не здатна виробляти високоточне озброєння, додав він.

За даними WSJ, у НАТО сподіваються, що протягом 2024 року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му.

Наприкінці грудня в ГУР повідомили, що у Кремлі запланували чергову гібридну кампанію проти України, спрямовану на перешкоджання веденню "позиційної оборони" з боку ЗСУ – нібито саме на це буде націлене українське військове командування в 2024-му.

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