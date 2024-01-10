ГУР: Підрозділи Росії в Україні укомплектовані до 95%, сухопутний компонент – 462 000

Вадим Скібіцький (Фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Наразі проти України воює угруповання російських сухопутних військ чисельністю 462 000 осіб, водночас укомплектованість окупаційних підрозділів зберігається на рівні 92-95%. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у подкасті УП.

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Він зазначив, що якщо говорити про сухопутні війська, то на сьогодні проти України воюють 462 000 окупантів, але ще є 35 000 "росгвардійців", які забезпечують окупаційний режим на тимчасово захоплених РФ територіях. Також до війни РФ проти України залучені авіація, Чорноморський флот і інші.

За словами Скібіцького, наразі росіянам вдається підтримувати укомплектованість розгорнутих на різних напрямках підрозділів на рівні 92-95%.

"Були моменти, коли укомплектованість знижувалась до 89-90%, але за рахунок продовження мобілізації їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% це угруповування", – сказав представник ГУР.

Він зазначив, що це повністю укомплектовані підрозділи, і це дає окупантам можливість проводити ротації, відводити на відновлення ті частини, які втратили боєздатність (де чисельність менш ніж 50%), а також уникати нової хвилі мобілізації, тому що поточні мобілізаційні процеси дозволяють їм поповнювати втрати.

Представник ГУР наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення сухопутний компонент армії РФ, залучений до війни, нараховував 180 000 – 190 000, але слід враховувати, що з того часу збільшилась і площа тимчасово окупованих територій – тепер це не тільки Донецька і Луганська області. Крім того, якщо порівнювати війну на Донбасі після 2015 року і повномасштабне вторгнення, то це вже зовсім інша інтенсивність бойових дій.

У грудні 2023-го Путін заявив, що з початку року в армію РФ нібито було набрано 486 000 осіб, а загальна чисельність окупаційного угруповання в Україні, виходячи із його заяви, становить 617 000 осіб. В ГУР спростували цю чисельність.

У Британії заявили, що Путін планує мобілізувати ще 170 000 осіб "як гарматне м'ясо".

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