ГУР: Подразделения России в Украине укомплектованы до 95%, сухопутный компонент – 462 000

Вадим Скибицкий (Фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сейчас против Украины воюет группировка российских сухопутных войск численностью 462 000 человек, при этом укомплектованность оккупационных подразделений сохраняется на уровне 92-95%. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в подкасте УП.

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Он отметил, что если говорить о сухопутных войсках, то сегодня против Украины воюют 462 000 оккупантов, но еще есть 35 000 "росгвардейцев", которые обеспечивают оккупационный режим на временно захваченных РФ территориях. Также к войне РФ против Украины привлечены авиация, Черноморский флот и другие.

По словам Скибицкого, россиянам удается поддерживать укомплектованность развернутых на разных направлениях подразделений на уровне 92-95%.

"Были моменты, когда укомплектованность снижалась до 89-90%, но за счет продления мобилизации им удается поддерживать именно на таком уровне 92-95% эту группировку", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что это полностью укомплектованные подразделения, и это дает оккупантам возможность проводить ротации, отводить на восстановление те части, которые потеряли боеспособность (где численность меньше 50%), а также избегать новой волны мобилизации, потому что текущие мобилизационные процессы позволяют им восполнять потери.

Представитель ГУР подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения сухопутный компонент армии РФ, привлеченный к войне, насчитывал 180 000 – 190 000, но следует учитывать, что с тех пор увеличилась и площадь временно оккупированных территорий – теперь это не только Донецкая и Луганская области. Кроме того, если сравнивать войну на Донбассе после 2015 года и полномасштабное вторжение, это уже совсем другая интенсивность боевых действий.

В декабре 2023 года Путин заявил, что с начала года в армию РФ якобы было набрано 486 000 человек, а общая численность оккупационной группировки в Украине, исходя из его заявления, составляет 617 000 человек. В ГУР опровергли эту численность.

В Британии заявили, что Путин планирует мобилизовать еще 170 000 человек "в качестве пушечного мяса".

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