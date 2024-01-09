ГУР: Росіяни в окупації почали заганяти до війська фермерів та мобілізують неповнолітніх

Російські окупанти усіма способами намагаються покрити втрати своїх військових чоловіками, котрі залишилися на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Зокрема, загарбники активізували механізми примусової мобілізації в окупованих громадах на Херсонщині та в Запоріжжі, зауважує ГУР.

"Нині чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку", – пояснює воєнна розвідка.

За даними відомства, у випадку невиконання такої директиви окупантів сільськогосподарські підприємства або окремі фермери каратимуться штрафами у розмірі 400 000 рублів (~170 000 грн), проте сплата цих коштів не гарантує уникнення в участі у війні проти України у лавах Збройних сил РФ.

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Як зауважує ГУР, ультиматуми, погрози та репресії щодо українців в окупації є системною злочинною політикою Росії, а активізація примусової мобілізації там спричинена необхідністю покривати втрати особового складу, а також зниженням підтримки війни серед населення РФ.

Воєнна розвідка повідомляє, що оскільки кремлівські "технологи" наразі вважають неможливим оголосити масштабну хвилю мобілізації у РФ, аби не погіршувати соціальний фон напередодні "виборів Путіна", то чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях України знову перебуває під хвилею тиску.

Фактично, в окупації під загрозою примусової мобілізації перебувають усі чоловіки віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки, яких Росія так само заганяє до окупаційного війська, підсумовує відомство.

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31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

ГУР озвучило точну чисельність армії Росії в Україні – 443 000 та близько 30 000 Росгвардії.

16 серпня Центр нацопору повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.

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