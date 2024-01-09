ГУР: Россияне в оккупации стали загонять в армию фермеров и мобилизуют несовершеннолетних

Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении украинцев в оккупации являются системной преступной политикой России, отмечает военная разведка

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих военных мужчинами, оставшимися на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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В частности, захватчики активизировали механизмы принудительной мобилизации в оккупированных общинах в Херсонской и Запорожской областях, отмечает ГУР.

"В настоящее время чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно стать на военный учет всем мужчинам призывного возраста", – объясняет военная разведка.

По данным ведомства, в случае невыполнения такой директивы оккупантов сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в размере 400 000 рублей (~170 000 грн), однако уплата этих средств не гарантирует того, что удастся избежать участия в войне против Украины в рядах Вооруженных сил РФ.

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Как отмечает ГУР, ультиматумы, угрозы и репрессии по отношению к украинцам в оккупации являются системной преступной политикой России, а активизация принудительной мобилизации там вызвана необходимостью покрывать потери личного состава, а также снижением поддержки войны среди населения РФ.

Военная разведка сообщает, что поскольку кремлевские "технологи" считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в РФ, чтобы не ухудшать социальный фон накануне "выборов Путина", то мужское население на временно оккупированных территориях Украины вновь находится под волной давления.

Фактически, в оккупации под угрозой принудительной мобилизации находятся все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки, которых Россия также загоняет в оккупационное войско, заключает ведомство.

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31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

ГУР озвучило точную численность армии России в Украине – 443 000 и около 30 000 Росгвардии.

16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

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