У Луганську окупанти вербують українських підлітків, щоб потім мобілізувати – ЦНС
Колаж: ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську росіяни відкривають центр для підготовки українських неповнолітніх підлітків для подальшої служби в армії загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

"В тимчасово окупованому Луганську розпочне роботу російський центр суперпідготовки "Воин". Відкриттям філіалу в Луганську займається особисто директор організації Олександр Зайцев. Організація вже виконує завдання Міноборони РФ щодо рекрутингу та підготовки молоді до подальшої служби в російській армії. Зокрема підлітків навчають основ стрільби, роботи з безпілотниками, засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби", – повідомляє відомство. 

Куратором даного напрямку виступає депутат російської Державної думи (парламенту), так званий "казацкий атаман" Віктор Водолацький, зауважує ЦНС.

Окупанти планують направляти на військовий вишкіл дітей віком від 14 років, а з 16 років одразу готувати до мобілізації, що є порушенням 51-ї статті Женевської конвенції, зауважує Центр спротиву.

ДОВІДКА.
За цією статтею Конвенції, окупаційна держава не може примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу.

Відомство зазначає, що отримало доступ до списку усіх осіб, які беруть участь у розгортанні таких центрів, і кожен із них понесе відповідальність за скоєні злочини.

  • У листопаді ЦНС повідомив, що адміністрації загарбників на тимчасово окупованих територіях отримали вказівку від керівництва РФ наростити кількість місцевих дітей, дотичних до програм промивки мізків.
  • Центр спротиву заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни вербують студентів фейкових медичних училищ для лікування поранених окупантів у військових шпиталях.
  • ЦНС повідомив, що росіяни депортують українських в'язнів, які не беруть паспорт РФ.

Читайте також: "Не шкода". Росіяни масово вербують громадян Куби, ті воюють у передових загонах – ССО

війнаокупаціялуганськпідліткимобілізаціяЦНСцентр спротиву