У Луганську окупанти вербують українських підлітків, щоб потім мобілізувати – ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську росіяни відкривають центр для підготовки українських неповнолітніх підлітків для подальшої служби в армії загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

"В тимчасово окупованому Луганську розпочне роботу російський центр суперпідготовки "Воин". Відкриттям філіалу в Луганську займається особисто директор організації Олександр Зайцев. Організація вже виконує завдання Міноборони РФ щодо рекрутингу та підготовки молоді до подальшої служби в російській армії. Зокрема підлітків навчають основ стрільби, роботи з безпілотниками, засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби", – повідомляє відомство.

Куратором даного напрямку виступає депутат російської Державної думи (парламенту), так званий "казацкий атаман" Віктор Водолацький, зауважує ЦНС.

Окупанти планують направляти на військовий вишкіл дітей віком від 14 років, а з 16 років одразу готувати до мобілізації, що є порушенням 51-ї статті Женевської конвенції, зауважує Центр спротиву.

ДОВІДКА. За цією статтею За цією статтею Конвенції , окупаційна держава не може примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу.

Відомство зазначає, що отримало доступ до списку усіх осіб, які беруть участь у розгортанні таких центрів, і кожен із них понесе відповідальність за скоєні злочини.