В Луганске оккупанты вербуют украинских подростков, чтобы потом мобилизировать – ЦНС
Во временно оккупированном Луганске россияне открывают центр подготовки украинских несовершеннолетних подростков для дальнейшей службы в армии захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.
"Во временно оккупированном Луганске начнет работу российский центр спецподготовки "Воин". Открытием филиала в Луганске занимается лично директор организации Александр Зайцев. Организация уже выполняет задачи Минобороны РФ по рекрутингу и подготовке молодежи к последующей службе в российской армии. В частности подростков обучают основам стрельбы, работы с беспилотниками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", – сообщает ведомство.
Куратором данного направления выступает депутат российской Государственной думы (парламента), так называемый "казацкий атаман" Виктор Водолацкий, отмечает ЦНС.
Оккупанты планируют направлять на военное обучение детей в возрасте от 14 лет, а с 16 лет сразу готовить к мобилизации, что является нарушением 51-й статьи Женевской конвенции, отмечает Центр сопротивления.
Ведомство отмечает, что получило доступ к списку всех лиц, участвующих в развертывании таких центров, и каждый из них понесет ответственность за совершенные преступления.
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