В Луганске оккупанты вербуют украинских подростков, чтобы потом мобилизировать – ЦНС

Коллаж: ЦНС

Во временно оккупированном Луганске россияне открывают центр подготовки украинских несовершеннолетних подростков для дальнейшей службы в армии захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

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"Во временно оккупированном Луганске начнет работу российский центр спецподготовки "Воин". Открытием филиала в Луганске занимается лично директор организации Александр Зайцев. Организация уже выполняет задачи Минобороны РФ по рекрутингу и подготовке молодежи к последующей службе в российской армии. В частности подростков обучают основам стрельбы, работы с беспилотниками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", – сообщает ведомство.

Куратором данного направления выступает депутат российской Государственной думы (парламента), так называемый "казацкий атаман" Виктор Водолацкий, отмечает ЦНС.

Оккупанты планируют направлять на военное обучение детей в возрасте от 14 лет, а с 16 лет сразу готовить к мобилизации, что является нарушением 51-й статьи Женевской конвенции, отмечает Центр сопротивления.

СПРАВКА. Согласно этой статье Согласно этой статье Конвенции , оккупационное государство не может принуждать находящихся под защитой лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Запрещается какое-либо давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного вступления на военную службу.

Ведомство отмечает, что получило доступ к списку всех лиц, участвующих в развертывании таких центров, и каждый из них понесет ответственность за совершенные преступления.

В ноябре ЦНС сообщил, что администрации захватчиков на временно оккупированных территориях получили указание от руководства РФ нарастить количество местных детей, причастных к программам промывки мозгов.

Центр сопротивления заявил, что на временно оккупированных территориях Украины россияне вербуют студентов фейковых медицинских училищ для лечения раненых оккупантов в военных госпиталях.

ЦНС сообщил, что россияне депортируют украинских заключенных, которые не берут паспорт РФ.

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