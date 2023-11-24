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Кремль наказав залучати більше дітей в окупації до промивки мізків – ЦНС

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24.11.2023, 09:00
Кремль наказав залучати більше дітей в окупації до промивки мізків – ЦНС - Фото
Фото: EPA

Адміністрації загарбників на тимчасово окупованих територіях отримали вказівку від керівництва РФ наростити кількість місцевих дітей, дотичних до програм промивки мізків: йдеться про поїздки до Росії та пропагандистські заходи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

"Захопленим школам дали вказівку, що 70% школярів мають брати участь в олімпіадах та програмах обміну. Тобто діти мають бути залучені до поїздок на РФ й брати участь в конкурсах, які прославляють РФ", – пояснює відомство.

ЦНС зауважує, що дітей до цього залучають ще з першого класу, починаючи з конкурсу малюнків на пропагандистську тематику.

Метою цих заходів окупантів є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду, підсумовує Центр спротиву.

  • 29 серпня стало відомо, що окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).
  • 17 листопада ЦНС повідомив, що реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442.

Читайте також: Окупанти набирають "козаків" під відповідальність РПЦ – Центр спротиву

Артем Джеріпа
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