Кремль наказав залучати більше дітей в окупації до промивки мізків – ЦНС

Адміністрації загарбників на тимчасово окупованих територіях отримали вказівку від керівництва РФ наростити кількість місцевих дітей, дотичних до програм промивки мізків: йдеться про поїздки до Росії та пропагандистські заходи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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"Захопленим школам дали вказівку, що 70% школярів мають брати участь в олімпіадах та програмах обміну. Тобто діти мають бути залучені до поїздок на РФ й брати участь в конкурсах, які прославляють РФ", – пояснює відомство.

ЦНС зауважує, що дітей до цього залучають ще з першого класу, починаючи з конкурсу малюнків на пропагандистську тематику.

Метою цих заходів окупантів є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду, підсумовує Центр спротиву.

17 серпня 2023 року повідомлялося, що окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії.

29 серпня стало відомо, що окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).

17 листопада ЦНС повідомив, що реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442.

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