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Окупанти набирають "козаків" під відповідальність РПЦ – Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 23:10
Окупанти набирають
Російські бойовики "козаки" (Фото: Ресурс окупантів)

Російські загарбники створюють "козацькі" структури на тимчасово окупованій частині Донеччини: відповідальними є представники Російської православної церкви, керують гастролери з Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

"Росіяни в межах політики пропаганди та підміни історії створюють на тимчасово окупованих територіях фейкові козацькі структури. Так, представники окупаційної адміністрації Донецької області провели нараду "Російське козацтво", – повідомляє відомство.

Колаборанти створили робочу групу з координації роботи з формування "козацьких товариств" на тимчасово окупованих територіях Донеччини, зазначають у Центрі спротиву.

Відповідальними за роботу є представники РПЦ, під їх наглядом функціонують ці фейкові структури, а очільниками "козацьких товариств" є гастролери з РФ, пише ЦНС.

"Центр національного спротиву зауважує, що добровільна участь в мілітарних об’єднаннях окупаційної влади є колабораціонізмом й кожен понесе відповідальність за свої діяння", – підсумовують у відомстві.

  • У березні 2023 року Міноборони заявило, що один з російських козачих загонів відмовився йти у наступ під Вугледаром.
  • У червні Центр спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створили "алгоритм" для залучення місцевих жителів до незаконних формувань РФ, у цей процес залучений екснардеп-колаборант Євген Балицький.
  • У листопаді ЦНС повідомляв, що російські загарбники створили у тимчасово окупованому Енергодарі загін "народного ополчення", набраний з 15 колаборантів, залежних від окупантів, з пропагандистською метою.

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Артем Джеріпа
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