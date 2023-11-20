UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты набирают "казаков" под ответственность РПЦ – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 23:10
Оккупанты набирают
Российские боевики "казаки" (Фото: Ресурс окупантов)

Российские захватчики создали создающие "казацкие" структуры на временно оккупированной части Донецкой области: ответственными являются представители Русской православной церкви, руководят гастролеры из России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"Россияне в рамках политики пропаганды и подмены истории создают на временно оккупированных территориях фейковые казачьи структуры. Так, представители оккупационной администрации Донецкой области провели совещание "Русское казачество", – сообщает ведомство.

Коллаборанты создали рабочую группу по координации работы по формированию "казацких обществ" на временно оккупированных территориях Донецкой области, отмечает Центр сопротивления.

Ответственными за работу являются представители РПЦ, под их наблюдением функционируют эти фейковые структуры, а руководителями "казацких обществ" являются гастролеры из РФ, пишет ЦНС.

"Центр национального сопротивления отмечает, что добровольное участие в милитарных объединениях оккупационных властей является коллаборационизмом и каждый понесет ответственность за свои деяния", – заключают в ведомстве.

  • В марте 2023 года Минобороны заявило, что один из российских казачьих отрядов отказался идти в наступление под Угледаром.
  • В июне Центр сопротивления сообщал, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создали "алгоритм" для привлечения местных жителей к незаконным формированиям РФ, в этот процесс вовлечен экс-нардеп, коллаборант Евгений Балицкий.
  • В ноябре ЦНС сообщал, что российские захватчики создали во временно оккупированном Энергодаре отряд "народного ополчения", набранный из 15 коллаборантов, зависимых от оккупантов, с пропагандистской целью.

Читайте также: Россия перебрасывает оккупантов гражданской авиацией в Ростов на войну против Украины – ЦНС

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
цнсцентр сопротивления"казаки"рпц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 