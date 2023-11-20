Оккупанты набирают "казаков" под ответственность РПЦ – Центр сопротивления

Российские захватчики создали создающие "казацкие" структуры на временно оккупированной части Донецкой области: ответственными являются представители Русской православной церкви, руководят гастролеры из России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россияне в рамках политики пропаганды и подмены истории создают на временно оккупированных территориях фейковые казачьи структуры. Так, представители оккупационной администрации Донецкой области провели совещание "Русское казачество", – сообщает ведомство.

Коллаборанты создали рабочую группу по координации работы по формированию "казацких обществ" на временно оккупированных территориях Донецкой области, отмечает Центр сопротивления.

Ответственными за работу являются представители РПЦ, под их наблюдением функционируют эти фейковые структуры, а руководителями "казацких обществ" являются гастролеры из РФ, пишет ЦНС.

"Центр национального сопротивления отмечает, что добровольное участие в милитарных объединениях оккупационных властей является коллаборационизмом и каждый понесет ответственность за свои деяния", – заключают в ведомстве.

В марте 2023 года Минобороны заявило, что один из российских казачьих отрядов отказался идти в наступление под Угледаром.

В июне Центр сопротивления сообщал, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создали "алгоритм" для привлечения местных жителей к незаконным формированиям РФ, в этот процесс вовлечен экс-нардеп, коллаборант Евгений Балицкий.

В ноябре ЦНС сообщал, что российские захватчики создали во временно оккупированном Энергодаре отряд "народного ополчения", набранный из 15 коллаборантов, зависимых от оккупантов, с пропагандистской целью.

Читайте также: Россия перебрасывает оккупантов гражданской авиацией в Ростов на войну против Украины – ЦНС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.