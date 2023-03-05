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Российский казачий отряд отказался идти в наступление под Угледаром – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 11:30
Российский казачий отряд отказался идти в наступление под Угледаром – Минобороны - Фото
Фото: EPA

Министерство обороны Украины заявило, что один из российских казачьих отрядов отказался идти в наступление под Угледаром.

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В утренней сводке в воскресенье Генеральный штаб сообщил, что в районе Угледара появился вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил Российской Федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Замминистра обороны Анна Маляр позже уточнила, что "казаки" просто отказались участвовать в наступлении. Она предполагает, что они деморализованы потерями морских пехотинцев, разгромленных под Угледаром.

Информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. Присланный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", – написала она в Telegram.

Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях, утверждает Маляр. Поэтому российское командование активизировало меры принудительного и карательного характера.

Министерство владеет информацией, что заведения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется.

С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками.

Андрій Водяний
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война минобороны Анна Маляр Угледар
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