Российский казачий отряд отказался идти в наступление под Угледаром – Минобороны

Министерство обороны Украины заявило, что один из российских казачьих отрядов отказался идти в наступление под Угледаром.

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В утренней сводке в воскресенье Генеральный штаб сообщил, что в районе Угледара появился вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил Российской Федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Замминистра обороны Анна Маляр позже уточнила, что "казаки" просто отказались участвовать в наступлении. Она предполагает, что они деморализованы потерями морских пехотинцев, разгромленных под Угледаром.

Информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. Присланный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", – написала она в Telegram.

Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях, утверждает Маляр. Поэтому российское командование активизировало меры принудительного и карательного характера.

Министерство владеет информацией, что заведения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется.

С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками.

1 марта The New York Times заявила, что трехнедельный российский штурм Угледара в конце января и начале февраля был крупнейшим танковым сражением российско-украинской войны. Украинские военные говорили, что в результате Россия потеряла в штурмах Угледара минимум 130 танков и бронетранспортеров.

3 марта стало известно, что под Авдеевкой был разбит полк мобилизованных россиян из Иркутской области.

Андрій Водяний

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