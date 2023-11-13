Росія перекидає окупантів цивільною авіацією до Ростова на війну проти України – ЦНС

Російська цивільна авіакомпанія I-Fly Airlines виконує спецрейси для Міноборони окупантів та перекидає мобілізованих загарбників до Ростова, звідти ті їдуть воювати проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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"За даними Центру національного спротиву, російське Міноборони продовжує практику застосування цивільних авіакомпаній у воєнних цілях. Зокрема, авіакомпанія I-Fly Airlines виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється до України", – пише відомство.

Центр спротиву зазначає, що російське Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх, оскільки після введення низки санкцій авіакомпанії РФ зазнали "суттєвих фінансових втрат".

Відповідно, наближені до російської влади власники авіакомпаній отримують замовлення від Міноборони РФ, аби заробити "хоч якісь кошти", пояснює ЦНС.

Авіакомпанією I-Fly Airlines володіє Олександр Буртін, також він є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour; гендиректор авіакомпанії – Кирило Романовський, проти нього Україна ввела санкції.

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Росавіації, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.

Гендиректор "Уральських авіаліній" отримав підозру, через те що надавав у доступ Міноборони окупантів літаки компанії.

У березні 2022 року стало відомо, що російському Аерофлоту через санкції вже в серпні доведеться починати розбирати окремі літаки на запчастини. У серпні російські авіакомпанії почали розбирати авіалайнери, щоб забезпечити себе запчастинами.

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